Calcio: Monchi, imminente l’addio all’Aston Villa

agenzia

Villas prossimi avversari del Bologna in Europa League

ROMA, 23 SET – Il direttore sportivo dell’Aston Villa Monchi, già a capo del mercato della Roma, è ad un passo dall’addio dopo il disastroso inizio di stagione dei Villas. Ancora senza vittorie dopo cinque giornate, con un solo gol all’attivo, e la prematura eliminazione dalla Coppa di Lega (per mano del Brentford), Monchi abbandona in un momento di estrema difficoltà per il club di Birmingham. Al momento – scrive la BBC – non è chiaro se la decisione di lasciare sia del dirigente spagnolo o se si tratti di un licenziamento. Monchi era approdato all’Aston Villa nel 2023 dal Siviglia, ritrovando Unai Emery, con cui aveva già lavorato in Spagna. Insieme, i due hanno guidato l’Aston Villa fino alla semifinale di Europa Conference League nel 2024, conquistando anche la qualificazione in Champions League. La scorsa stagione i Villas sono arrivati fino ai quarti di finale della Champions, eliminati dai futuri campioni del Paris Saint-Germain. Quest’anno, però, il rendimento è precipitato anche per via dei molti infortuni e delle rigide norme di sostenibilità economica, imposte da Premier League e UEFA, che hanno fortemente condizionato il mercato dell’Aston Villa, prossimo avversario del Bologna in Europa League.

