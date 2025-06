Calcio: Mondiale club, la Fifa userà l’AI per il fuorigioco

agenzia

Sistema semi-automatico invierà messaggi automatici agli arbitri

ROMA, 07 GIU – La Fifa ha annunciato diverse “innovazioni”, tra cui un miglioramento del rilevamento semi-automatico dell’offside grazie all’intelligenza artificiale, saranno testate durante il Mondiale per club in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. La tecnologia semi-automatica di rilevamento del fuori campo era già stata utilizzata al Mondiale 2022 in Qatar, con l’uso di telecamere e un sensore posizionato al centro della palla che inviava dati 500 volte al secondo. Grazie anche all’uso dell’intelligenza artificiale, “una versione migliorata” sarà usata durante la Coppa del mondo dei club, ha detto la Federazione internazionale di calcio. Il sistema seguirà la posizione di ogni giocatore e del pallone per inviare automaticamente allarmi in tempo reale ai membri del corpo arbitrale in caso di evidente fuori gioco”, spiega la Fifa che precisa che nelle situazioni “delicate”, “sarà sempre compito dell’assistenza video all’arbitrato convalidare le informazioni fornite”. La Fifa ha anche annunciato che gli spettatori potranno vedere sugli schermi giganti le stesse immagini analizzate dagli arbitri durante la chiamata al video, per portare “una maggiore trasparenza”. Innovazione già annunciata in aprile, l’organo direttivo del calcio mondiale ha inoltre ricordato che gli arbitri saranno dotati di body-cam per produrre immagini “trasmesse in diretta”. Un test per valutare “se questa nuova angolazione della telecamera, che presenta l’azione dal punto di vista dell’arbitro, potrà migliorare l’esperienza delle persone che seguono le partite in TV e online”.

