Calcio: Montero esonerato da Next Gen, ‘Juve sempre casa sua’

agenzia

Il club ringrazia il tecnico per gli anni vissuti insieme

TORINO, 12 NOV – E’ arrivata anche l’ufficialità, Paolo Montero non è più l’allenatore della Next Gen. “La Società lo ringrazia per l’impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24” si legge nella ufficiale della Juventus. Il club bianconero però ci tiene a precisare che “Montero, i suoi valori e la sua esperienza, maturata come campione in campo prima e come tecnico poi, saranno sempre di casa alla Juventus e che, di conseguenza, la Juventus sarà sempre casa sua”.

