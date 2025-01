Calcio: Monza; Bocchetti, mi aspetto una grande reazione

agenzia

'Serve fuoco dentro e bava alla bocca, tifosi meritano risposta'

MONZA, 12 GEN – “Sono d’accordo con la linea della società. Chi non ci crede è giusto che stia fuori. Abbiamo bisogno di tutti al 100% se non di più. Ho visto bene i ragazzi in allenamento, da veri uomini. Ci siamo guardati negli occhi e mi aspetto una grande reazione in campo domani. Anche per quello che ci siamo detti guardandoci negli occhi”: lo dice Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Una situazione difficile per i brianzoli che non ottengono un risultato positivo dal 30 novembre e sono fanalino di coda della Serie A. Bocchetti però promette battaglia: “Dobbiamo accendere il fuoco dentro. I tifosi meritano una risposta. Domani li voglio con la bava alla bocca. I ragazzi hanno dato una grande risposta in allenamento anche dal punto di vista fisico. Hanno accusato il colpo ma hanno dato una grande risposta e non era facile. Hanno fatto il clic mentale e sono molto contento”. Poi la conta delle assenze: “Non ci saranno Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Dany Mota e Caldirola. Forson è andato in Primavera per mettere minuti nelle gambe”.

