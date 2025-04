Calcio: Monza, contro il Napoli per una prova di orgoglio

agenzia

La lotta scudetto passa dalla voglia di riscatto dei biancorossi

MONZA, 17 APR – Il Monza, reduce dal ko a Venezia, ha ora davvero poco da chiedere alla sua stagione. Sono infatti 9 i punti che separano i brianzoli dal penultimo posto, a 6 giornate dalla fine. Troppi anche solo per pensare di non chiudere il campionato come fanalino di coda. I biancorossi dovranno tentare in queste 6 gare di trovare un sussulto d’orgoglio contro le big, in partite dove molto spesso in campionato la squadra di mister Alessandro Nesta ha ben figurato. La lotta per lo scudetto passa, sabato alle 18, dall’U-Power Stadium dove arriva il Napoli di Antonio Conte. Nesta potrà contare sul rientro dalla squalifica di Georgios Kyriakopoulos, ma perde Armando Izzo, Danilo D’Ambrosio e Keita Balde per infortunio. Assenze pesanti in vista del match contro i partenopei: in difesa spazio a Luca Caldirola e Andrea Carboni, in attacco Gianluca Caprari in vantaggio su Silvere Ganvoula.

