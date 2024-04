Calcio: Monza contro il Napoli senza Pessina

agenzia

A centrocampo rientra Bondo, da valutare Bettella

MONZA, 04 APR – In vista della partita domenicale contro il Napoli, il Monza cerca un nuovo equilibrio a centrocampo. Nella sfida allo U-Power Stadium, in programma alle 15, mancherà infatti il capitano Matteo Pessina, fermato da un turno di squalifica a seguito del doppio giallo rimediato in casa del Torino. L’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, in vista della gara con i campani recupera però Warren Bondo, che la trasferta in casa dei granata l’aveva saltata proprio per somma di ammonizioni. Per la sfida con i campioni d’Italia – battuti 2-0 nell’unico precedente in A del maggio scorso allo U-Power Stadium – il Monza potrebbe quindi varare un centrocampo con Gagliardini e Bondo, spostando in trequarti Jean Daniel Akpa-Akpro. L’ivoriano è infatti l’alternativa di sostanza a un reparto offensivo che offre al mister dei biancorossi la consueta ampia scelta in termini di qualità: Andrea Colpani, Valentin Carboni e Dany Mota Carvalho sembrano in vantaggio sulla soluzione con Daniel Maldini in campo dal primo minuto, nel 4-2-3-1 con Djuric terminale offensivo. Sempre nel reparto avanzato, si avvicina intanto il ritorno in campo di Gianluca Caprari, fuori da inizio stagione per l’intervento chirurgico al legamento crociato. Più nell’immediato, invece, da valutare le condizioni del difensore Davide Bettella, che aveva saltato la trasferta torinese per i postumi di una contusione rimediata in allenamento.

