Calcio: Monza; ecco Nesta,’scetticismo su di me non mi spaventa’

agenzia

Nuovo tecnico: ho studiato tanto per arrivare a questo livello

MILANO, 09 LUG – “Per me significa molto essere al Monza. Ho lavorato e studiato tanto per arrivare a questo livello. Lavorare con Galliani è un piacere e una responsabilità. Vedendo il centro sportivo, ho visto la mano del presidente Berlusconi e si sente”: sono le prime parole da allenatore del Monza di Alessandro Nesta nella conferenza stampa di presentazione. “So che c’è dello scetticismo nei miei confronti. Non sono permaloso – racconta il tecnico – lo potete dire. Mi sento comodo anche sotto pressione. Avrò delle critiche ma le ho sempre affrontate, come giocatore e in Serie B. Trattativa? E’ durata due secondi, non mi sembrava vero. Ti arriva una chiamata come il Monza, prendi e vai”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA