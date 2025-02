Calcio: Monza; in casa della Lazio con emergenza infortuni

agenzia

Assente Stefano Turati, torna Alessandro Bianco dalla squalifica

MONZA, 06 FEB – Il ko interno contro il Verona, nell’ultimo turno di campionato, ha complicato la corsa verso la salvezza del Monza, sempre ultimo in classifica e ora distante 8 punti dall’obiettivo. Domenica alle 15, il calendario mette di fronte i biancorossi alla difficile trasferta contro la Lazio, prima di un nuovo scontro diretto in casa contro il Lecce. Archiviato anche il periodo del mercato, mister Salvatore Bocchetti e i suoi uomini sono chiamati a mantenere viva la speranza della salvezza con l’infermeria ancora piena: l’ultimo ad aggiungersi alla lunga lista è il portiere Stefano Turati, mentre spera in un recupero Gianluca Caprari. In caso di assenza, in attacco verrà confermata la coppia formata da Dany Mota e Samuele Vignato. A centrocampo torna invece Alessandro Bianco dalla squalifica che, dopo la partenza di Warren Bondo, è adesso chiamato a raccogliere le chiavi della mediana biancorossa fino a fine stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA