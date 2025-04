Calcio: Monza; Nesta, al primo problema crolliamo

agenzia

MONZA, 05 APR – “Siamo partiti bene, ma poi abbiamo preso due gol evitabili. In questo momento é difficile, al primo problema crolliamo”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro il Como. “Quasi tutte le partite quest’anno sono state equilibrate, ma ci é sempre mancato qualcosa. La classifica ci affossa, siamo ultimi da tanto tempo: quando arriva l’episodio e prendiamo gol non riusciamo più a stare dentro la partita. Ci è sempre mancato qualcosa in tutta la stagione. Le dimissioni non le darò mai, perché non mollo mai: se affondiamo, io affondo per primo”.

