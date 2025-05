Calcio: Monza; Nesta, l’Empoli arriverà con mille motivazioni

agenzia

Non ho mai vinto in casa, ci terrei a chiudere con una vittoria

MONZA, 17 MAG – “Sappiamo che arriverà un avversario con mille motivazioni. Noi dobbiamo trovare le nostre che sono differenti chiaro, ma non possiamo fare una partita scialba, dobbiamo fare una gara vera con l’ambizione di vincere”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l’Empoli. “Vengono qui avvelenati perché si giocano veramente tanto, sono tutte attaccate nella lotta salvezza. Personalmente quest’anno non ho mai vinto in casa, perciò ci terrei chiudere questa stagione con una vittoria, per me sarebbe molto importante. Il rammarico resta sempre che nessuno di noi è riuscito a dare il 100%, per me non siamo riusciti a dare tutto quello che avevamo. Probabilmente, non lo so, saremmo retrocessi lo stesso, ma in alcune partite per me abbiamo avuto l’occasione di fare di più e ci è mancato sempre qualcosa. Ci abbiamo rimesso tutti da questa annata, ma è andata così e dobbiamo accettarlo”. Dopo tre anni, quella di domenica sarà l’ultima gara in Serie A all’U-Power Stadium per il Monza: “I tifosi con noi sono stati sempre molto pazienti. Se fosse successo da altre parti, sarebbe stato diverso. Anche quando sono venuti una volta all’allenamento sono stati propositivi, ci hanno provato a caricare in modo giusto. Auguro a qualunque allenatore di venire qua perché si sta bene, sia per la gente che per l’educazione che c’è, ma anche per quello che ha costruito questo club: tutto quello che vedete non è scontato”.

