Calcio: Monza; Nesta, pronto ad affrontare anche gli scettici

agenzia

Nuovo tecnico si presenta. Galliani: Berlusconi sarebbe contento

(di Francesca Cozzi) (ANSA) – MONZA, 09 LUG – Un nuovo inizio ma sembra anche un tuffo nel passato, nel viale di ricordi di un Milan che vinceva tutto. Alessandro Nesta si presenta nel nuovo ruolo di allenatore del Monza, al suo fianco l’ad Adriano Galliani che ricorda il presidente Silvio Berlusconi: “Credo sia contento della scelta di Nesta”. Il Monza, detto addio a Palladino, si affida ora alla guida dell’ex campione del mondo che nel curriculum ha panchine di Serie B e calcio Usa, ma non di Serie A. Poco importa a Galliani che con Palladino aveva affidato i biancorossi ad un tecnico della Primavera. “Studiando gli stili di gioco, abbiamo capito che l’allenatore più simile a Palladino era Nesta. Se non si vogliono cambiare i giocatori e si è fatto bene con un assetto, bisogna continuare”. E così con una trattativa lampo, molto più breve del corteggiamento che fu necessario per strapparlo dalla Lazio e portarlo al Milan, l’ex difensore debutterà in Serie A. “Non mi sembrava vero – ammette Nesta – se ti chiama il Monza prendi e vai”. Galliani non ha fissato obiettivi, ma parlando in conferenza avanza una richiesta: i 97 punti conquistati dal Monza negli ultimi due anni. Insomma, eguagliare il suo predecessore. Obiettivo importante che l’allenatore raccoglie con una battuta: “Ho parlato con Palladino e la prima cosa che gli ho detto è stata ‘avete fatto troppi punti’. Dopo di lui è dura, ha fatto molto bene”. Nesta sa di dover dimostrare tanto. Dopo aver vinto tutto scarpini ai piedi, dovrà dimostrarsi all’altezza anche in panchina. “Auguro ad Alessandro che dopo un percorso straordinario come giocatore – l’auspicio di Galliani – possa farlo anche come allenatore. È stratosferico e farà bene di sicuro”. “Per me significa molto essere al Monza. Ho lavorato e studiato tanto – assicura Nesta – per arrivare a questo livello. Lavorare con Galliani è un piacere e una responsabilità. So che c’è dello scetticismo nei miei confronti. Non sono permaloso – racconta il tecnico – lo potete dire. Mi sento comodo anche sotto pressione. Avrò delle critiche ma le ho sempre affrontate, come giocatore e in Serie B”. Domani il Monza partirà per il ritiro di Pontedilegno, dove Nesta inizierà il lavoro vero senza però snaturare il 3-5-2 biancorosso. Intanto allo stadio continuano i lavori di ammodernamento del campo di gioco in cui sono stati istallati 30 chilometri di tubi per un campo riscaldato e cucito, come quello di San Siro, oltre ad un nuovo maxischermo di 100 mq posto sopra la Curva Nord.

