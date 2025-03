Calcio: Monza, Parma ultima spiaggia per credere nella salvezza

agenzia

All'U-Power Stadium scontro diretto per rimanere in Serie A

MONZA, 13 MAR – Il Monza riparte dalla sfida interna contro il Parma dopo la grande prova di San Siro con l’Inter. Una gara persa in rimonta che i biancorossi dovranno sfruttare per ritrovare fiducia in vista delle ultime dieci giornate di campionato. La matematica non condanna ancora la squadra di Alessandro Nesta alla retrocessione e, per questo, lo scontro diretto contro il Parma quartultimo si configura come la vera ultima spiaggia di questa stagione. Il tecnico biancorosso potrebbe quindi scegliere di confermare in pieno l’undici iniziale che a San Siro ha messo in serie difficoltà nel primo tempo la capolista, con Pedro Pereira arretrato sulla linea della difesa a 3 e Samuele Birindelli ad agire lungo la fascia destra. In attacco, Dany Mota in vantaggio su Silvère Ganvoula per fare coppia con Keita Balde. Dall’infermeria Nesta spera di avere buone notizie sul possibile recupero di Patrick Ciurria e Andrea Carboni.

