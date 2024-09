Calcio: Monza ritrova Dany Mota, ballottaggio con Caprari

agenzia

Biancorossi a caccia della prima vittoria ospitano Inter

MILANO, 12 SET – Big match per il Monza che nel posticipo di domenica sera ospita l’Inter all’U-Power Stadium con l’obiettivo di trovare la prima vittoria in campionato dopo due pareggi e una sconfitta. Alessandro Nesta può tornare a contare su Dany Mota dopo il forfait contro la Fiorentina prima della sosta del campionato. Il portoghese si gioca la maglia da titolare con Gianluca Caprari sulla trequarti dietro all’unica punta Djuric. In porta confermato Turati dopo la buona prestazione nell’ultima di campionato.

