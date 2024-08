Calcio: Morata e Alice Campello si separano «decisione dolorosa»

Gossip

La coppia si lascia per via di «tante incomprensione continue»

«Dopo un periodo di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separarci». Così l’attaccante del Milan Alvaro Morata ha svelato la decisione di separarsi dalla moglie Alice Campello, in un post su Instagram. «Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questo sono i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto – ha proseguito il giocatore spagnolo, sposatosi con la Campello nel 2017 a Venezia – È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un attimo di protagonismo perché, ripeto: non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante incomprensioni continue che col tempo logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore».