Calcio: Morata resta all’Atletico Madrid, ‘devo vincere qui’

Dopo i dubbi lo spagnolo annuncia, continua la prossima stagione

ROMA, 02 LUG – Almeno un’altra stagione all’Atletico Madrid per vincere qualcosa di importante con la maglia biancorossa. Alvaro Morata, attaccante della squadra guidata da Simeone e capitano della Spagna tra le favorite di Euro 2024, scioglie i dubbi sul suo futuro. Il 31enne ha assicurato che non “si fermerà finché non vincerà”. “Non riesco a immaginare cosa significhi vincere con questa maglia, e non mi fermerò finché non ci sarò riuscito”, ha infatti sottolineato Morata in post su Instragram in cui si mostra con la maglia dei Colchoneros. Morata ha segnato 15 gol in questa stagione nella LIga, ha preso la fascia di capitano della Roja per gli Europei in corso in Germania (la Nazionale affronta proprio i padroni di casa ai quarti).

