Calcio: Morata verso Como, è addio polemico al Galatasaray

agenzia

"Ringrazio i tifosi. Il club è stato poco corretto"

ROMA, 12 AGO – Addio con polemica di Alvaro Morato al Galatasaray. L’attaccante spagnolo, che a breve sarà ufficializzato dal Como, ha scritto un messaggio social ai tifosi, ringraziandoli per i mesi trascorsi in Turchia ma non risparmiando critiche alla società: “Cari fan del Gala e popolo della Turchia, voglio ringraziarvi sinceramente per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete mostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato uno dei più straordinari che abbia mai sperimentato nella mia carriera – scrive l’ex milanista – Purtroppo, non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati mantenuti. Fino alla fine, gli impegni assunti non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte del mio stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato con il mio lavoro (la cifra pubblicata non è corretta). Per me, nella vita e nel lavoro ci sono principi che non devono mai essere violati, come il rispetto dei diritti di ogni persona. Non riconoscere e compensare ciò che si è guadagnato mi sembra inaccettabile e contrario ai valori di giustizia e professionalità in cui credo”. “So che questi argomenti spesso non vengono affrontati apertamente, ma credo sia giusto dare ai tifosi la vera spiegazione di ciò che è successo. Voi e la città di Istanbul sarete sempre nel mio cuore, e vi auguro il meglio, oggi e sempre – ha concluso Morata – Un ringraziamento speciale anche all’allenatore e al suo fantastico staff, sono sicuro che continueranno a scrivere la storia del Galatasaray. I miei più sinceri ringraziamenti a tutti i miei colleghi per i momenti condivisi e a tutte le persone che lavorano nelle strutture di allenamento”.

