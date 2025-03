Calcio: morto medico blaugrana, rinviata Barcellona-Osasuna

agenzia

Minarro Garcia aveva 40 anni, choc per squadra e staff

ROMA, 08 MAR – Partita rinviata a data da destinarsi tra Barcellona e Osasuna. L’anticipo della 27/a giornata della Liga spagnola, che era in programma allo stadio Montjuic, non si è giocato a seguito di un lutto che ha colpito i blaugrana: nella tarda mattinata è morto il medico sociale Carles Minarro Garcia. Da qui la richiesta di rinviare l’incontro. “Il Barcellona è profondamente addolorato nell’annunciare la morte avvenuta in serata del medico della prima squadra Carles Miñarro Garcia. Per questo motivo, il match tra il Barcellona e l’Osasuna è rinviato a data da destinarsi” si legge nella nota. L’uomo aveva 40 anni ed era entrato a far parte della prima squadra del Barcellona in questa stagione dopo aver lavorato con quella di futsal del club catalano. E’ stato il presidente Joan Laporta a scendere negli spogliatoi a dare la notizia ai giocatori. Successivamente la notizia è stata comunicata agli spettatori presenti sugli spalti. I giocatori del Barcellona hanno lasciato lo stadio visibilmente colpiti da quanto appreso.

