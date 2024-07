Calcio: Motta, ‘E’ una Juve unita. Chiesa? Ad oggi è nostro’

agenzia

Tecnico bianconero:"Cerchiamo soluzioni migliori per la squadra"

TORINO, 25 LUG – “In ritiro è stato tutto bello, dalle strutture all’impegno dei ragazzi al lavoro che stiamo facendo: è una Juve unita, abbiamo l’ambizione di fare cose importanti”: alla vigilia del suo esordio, il test contro il Norimberga, il tecnico dei bianconeri Thiago Motta ha fatto il punto sulla preparazione e sul ritiro in Germania, a Herzogenaurach. “Sono contento di quello che stiamo facendo, sono in costante contatto con la società per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra – ha aggiunto l’allenatore – ma non parlo di giocatori che non sono miei”. E sul futuro di Chiesa: “In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo” ha spiegato Thiago Motta sull’attaccante bianconero con il contratto in scadenza a giugno 2025 e molto chiacchierato in chiave mercato.

