Calcio: Motta, potevamo chiuderla, bravi a saper soffrire

agenzia

Tecnico Juve:futuro? Giochiamo partita per partita e poi vedremo

ROMA, 23 FEB – Juve concreta e vincente. E Motta contento per il successo a Cagliari. “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma dovevamo chiuderla. E siamo arrivati all’intervallo. Poi con un solo gol di vantaggio è sempre difficile in un ambiente come quello di Cagliari”. Quarta vittoria consecutiva: “Abbiamo gestito molto bene il possesso giocando veloce la palla spostando la palla da una parte all’altra- ha detto- il terreno di gioco era anch’esso veloce e ci ha aiutato. Peccato non averla chiusa, ma forse la stanchezza ha influito sulla lucidità al momento delle conclusioni. Non abbiamo raddoppiato, peró siamo stati bravi a saper soffrire”. Sogni? “Noi giochiamo partita per partita- ha spiegato- poi vedremo. Oggi tre punti molto importanti. Adesso pensiamo alla Coppa Italia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA