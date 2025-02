Calcio: Motta, ‘scelgo miglior Juve, pensiamo solo all’Inter’

agenzia

Tecnico: "Nessun pensiero a mercoledì, testa solo al campionato"

TORINO, 15 FEB – “Domani scenderà in campo quella che io ritengo la formazione migliore per affrontare l’Inter”. A dirlo è il tecnico della Juventus, Thiago Motta, che non pensa assolutamente a rotazioni nonostante gli impegni ravvicinati, con il ritorno di Champions League contro il Psv in programma mercoledì in Olanda. “Non pensiamo a quella sfida, la nostra concentrazione è soltanto su domani” precisa ulteriormente l’allenatore bianconero alla vigilia del derby d’Italia.

