Calcio: Moumbagna è un nuovo giocatore della Cremonese

agenzia

L'attaccante arriva in prestito dall'Olympique Marsiglia

MILANO, 31 AGO – Faris Moumbagna è un nuovo giocatore della Cremonese. L’attaccante camerunense arriva dall’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Lo rende noto il club grigiorosso, che sul proprio sito internet dà il benvenuto al giocatore 25enne, che con il Marsiglia ha raggiunto la semifinale di Europa League nel 2024. Già 9 presenze con la sua nazionale, tra Coppa d’Africa e qualificazioni per i Mondiali, Moumbagna in carriera ha anche vinto un campionato norvegese con il Bodo Glimt.

