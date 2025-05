Calcio: Nantes salvo, ma il club licenzia l’allenatore Kombouarè

agenzia

La squadra ha chiuso al 13/o posto in Ligue 1

ROMA, 20 MAG – Ad Antoine Kombouaré non è bastato conquistare la salvezza con il Nantes. L’allenatore è stato infatti licenziato dal club a tre giorni dalla fine del campionato francese: nonostante Kombouaré abbia raggiunto l’obiettivo della permanenza della squadra in Ligue 1, chiusa al 13/o posto, la dirigenza della società – scrivono i media francesi – ha deciso di rescindere il contratto per l’anno rimanente. Il tecnico 61enne aveva salvato il posto già in inverno, perché il club faticava a trovare un sostituto, ma aveva dovuto rivedere il suo staff. Ma il feeling anche con i tifosi è venuto meno nel corso di questi mesi. Ancora non è stato reso noto il successore di Kombouaré, che era tornato sulla panchina del Nantes a marzo dello scorso anno.

