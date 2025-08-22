Calcio: Napoli; Conte, manca una punta, si lavora sui moduli

agenzia

Testa bassa e pedalare, ma il tifoso stia sempre con la squadra

NAPOLI, 22 AGO – “Sui moduli è inevitabile che bisogna lavorare cercando delle soluzioni. Il 4-3-3 è nelle corde di questa squadra, ma ci sono anche altre strade da percorrere, bisogna essere bravi a seguirle cercando di far giocare i migliori e andando sempre avanti”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia dell’inizio del campionato a Sassuolo. “In squadra dopo l’infortunio a Romelu (Lukaku, ndr) abbiamo una sola punta – ha sottolineato il tecnico – ma sappiamo di poter giocare anche senza una punta. Poi stiamo guardando anche altre soluzioni”. “Ai tifosi che ci seguono in tanti oggi dico – ha proseguito il tecnico – che l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e che si vince e si perde tutti insieme, l’ambiente non può stare con noi se vinciamo e contro di noi se non vinciamo. Il vero tifoso sta sempre con la squadra. Ora c’è una nuova stagione in cui noi lavoriamo per fare cose, a testa bassa e pedaliamo, senza fare come due anni fa quando dopo lo scudetto la squadra finì al decimo posto”. Sul mercato con il Napoli a caccia del sostituto dell’infortunato Lukaku, Conte dice: “Non tocca a me fare valutazioni del mercato o dare voti. Con quello che mi viene messo a disposizione bisogna cercare di fare il massimo”.

