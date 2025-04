Calcio: Napoli; Conte, sfida con Inter dà una pressione positiva

agenzia

'Domani Maradona pieno e giocatori sanno di dover dare il 200%'

NAPOLI, 13 APR – “Quella di poter sfidare l’Inter nello sprint deve essere una bella pressione. Ai ragazzi dico che ci deve spingere ad andare anche oltre le nostre possibilità, contro una squadra che in Italia e in Europa dimostra di essere attrezzata per vincere tutto”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia della sfida contro l’Empoli in cui la squadra azzurra punta a vincere per restare a -3 dall”Inter capolista. “La pressione – ha detto Conte – vale per noi, ma anche per i tifosi, perché il sogno di poter ambire allo scudetto crea entusiasmo e positività, crea un abbraccio alla squadra. Noi questa pressione ce la dobbiamo gustare, sapendo che tutto questo è anche una guerra di nervi e la dobbiamo affrontare. Domani il Maradona sarà ancora pieno di tifosi e il messaggio alla squadra è di dare sempre il 200%. C’è un connubio di entusiasmo forte tra il nostro tifoso e la squadra, perché il tifoso vede davvero che la squadra va sempre oltre i propri limiti e questo è molto importante. E’ un entusiasmo che conta e dobbiamo cercare di alimentarlo, domani abbiamo di nuovo bisogno del sostegno del pubblico che ci deve aiutare a battere l’Empoli”.

