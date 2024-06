Calcio: Napoli; De Laurentiis, ‘Di Lorenzo uomo straordinario’

agenzia

'A Kvara proporremo un nuovo contratto, non ci sono problemi'

NAPOLI, 26 GIU – “C’è un problema con Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Il capitano è un uomo straordinario di grande livello. Si era infastidito di come eravamo nelle ultime partite si è sentito abbandonato. Ho spiegato che non era possibile abbandonare una persona come lui”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in occasione della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte affronta il tema degli accordi con i due calciatori con i quali si è manifestato qualche problema. “I giocatori – osserva – sono ragazzi giovanissimi e spesso sono carichi e a volta si possono scaricarsi. Speriamo che con l’Europeo questa ricarica possa essersi ristabilita dopo la qualificazione”. “Con Kvara – conclude – non ci sono problemi. Abbiamo un contratto. Mi siederò con Manna e Chiavelli con il ragazzo e il suo agente. Gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale. Quindi non vedo problemi con lui. Poi ci può stare chi fa contra legem proposte ai giocatori. Uno potrebbe richiamarli all’ordine soprattutto se in quel club c’è chi fa il presidente dell’Eca. Ma con i miei 75 anni non mi meraviglio di chi è corretto e scorretto”.

