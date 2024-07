Calcio: Napoli ufficializza la cessione di Lindstrom all’Everton

agenzia

Prestito da 3 milioni,diritto conferma per 22 milioni da inglesi

NAPOLI, 26 LUG – Il Napoli saluta Jesper Lindstrom che ha firmato con l’Everton, lasciando gli azzurri dopo un anno. L’esterno danese era stato acquistato dall’Eintracht Francoforte per circa 30 milioni di euro e ora passa al club inglese con un prestito oneroso con diritto di riscatto che porta 3 milioni ora e altri 22 milioni a fine stagione se l’Everton decide di confermarlo. Il 24enne non è riuscito a lasciare il segno nel Napoli deludente dello scorso anno, senza convincere gli allenatori che si sono alternati in panchina, Garcia, Mazzarri e Calzona, e giocando pezzi di 29 partite, senza segnare e senza fare assist. Il Napoli annuncia la cessione scrivendo: “Lindstrom ceduto all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura”.

