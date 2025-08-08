Calcio: Napoli, vicino Gutierrez, Raspadori verso l’Atletico

agenzia

20 milioni per esterno sinistro che si alternerà con Olivera

NAPOLI, 08 AGO – Presto l’annuncio di Miguel Gutierrez, mentre l’Atletico Madrid si avvicina a prendere Raspadori. Il Napoli sta vivendo giorni intensi nel mercato, con il ds Giovanni Manna che cerca di completare le richieste del tecnico Conte per gli ultimi ritocchi verso l’inizio della stagione. Il club azzurro ha praticamente chiuso la trattativa con il Girona per Gutierrez, terzino sinistro che costerà al club azzurro 20 milioni: il giocatore ha fatto parte dell’ottimo periodo del Girona in Liga e si alternerà con Olivera per garantire grinta difensiva e l’iniziativa in attacco. Nella stagione scorsa Gutierrez ha giocato 29 partite in Liga e 6 in Champions, fornendo molti assist vincenti agli attaccanti del Girona. L’esterno ha cominciato a seguire il capitano azzurro Di Lorenzo sui social, confermando che la trattativa è finita e sarà presto a disposizione del Napoli per le visite mediche e la firma. Intanto l’Atletico Madrid continua a seguire Raspadori per il proprio attacco e oggi ha inviato un’offerta da 25 milioni più bonus al Napoli che potrebbe presto portare il 25enne attaccante a lasciare la maglia azzurra, dove negli ultimi due anni è stato protagonista ma non partendo titolare. Conte aveva sottolineato di voler tenere l’esterno, ma nelle prossime ore si deciderà.

