Calcio: nella notte striscioni a Torino ‘Cairo vattene’

Affissi in alcuni luogi simbolo della città

TORINO, 22 SET – Dopo la protesta di ieri contro il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha radunato un corteo di 5mila tifosi, nella notte striscioni con la scritta ‘Cairo vattene’ sono apparsi in alcuni luoghi simbolo della città sabauda. Tra questi la Gran Madre, Palazzo Nuovo, sede universitaria delle facoltà umanistiche, corso Unità d’Italia e piazza CLN. Si tratta dell’ultimo atto di una domenica nera per il patron granata a cui i tifosi chiedono di cedere il club.

