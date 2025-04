Calcio: Nesta ‘arrabbiato, Venezia era alla nostra portata’

agenzia

"I giocatori devono dimostrare chi vuole restare qui"

VENEZIA, 12 APR – “I calciatori devono dimostrare chi vuole restare a Monza, oggi non li posso giustificare. Il Venezia era alla nostra portata e, invece, con l’ennesimo gol stupido, abbiamo perso. Serve ritrovare dignità, mancano tante partite e non ci possiamo permettere di andare in campo con questo atteggiamento. Adesso è il momento più brutto, ma lo possiamo superare solo mettendo in campo tutto”. Lo ha detto Alessandro Nesta, in conferenza stampa, dopo la sconfitta del Monza a Venezia. “Due vittorie in un anno sono troppo poche – ha aggiunto -: questo Monza è stato progressivamente ridimensionato dopo la scomparsa del presidente, ma il progetto è comunque valido. Oggi proprio non dovevamo perdere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA