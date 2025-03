Calcio: Nesta sprona il Monza, non abbassiamo il livello

agenzia

Brianzoli a Cagliari, restiamo grande club e dobbiamo provarci

MONZA, 28 MAR – “Quello che chiedo ogni giorno è di non abbassare il livello, neanche minimamente, perché altrimenti rischiamo di fare brutte figure”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, all’antivigilia della sfida contro il Cagliari. “Ripeto la frase più brutta del mondo, quella che non vorrebbe dire nessuno: finché la matematica non ci condanna, dobbiamo provarci. Speravo di non dirla mai, però bisogna dirla”. I brianzoli affronteranno la trasferta in Sardegna reduci da una buona prova a San Siro contro l’Inter e dal pareggio contro il Parma. “Abbiamo analizzato le due partite e cercato di dare soluzioni a come gestire certi momenti. Sappiamo che è difficile raggiungere la salvezza: abbiamo vinto troppo poco, ma io non mollo mai e dobbiamo crederci fino all’ultimo giorno. Ogni partita ci sono sempre meno chance, è difficile, ma dobbiamo provarci. Abbiamo partite importanti davanti e dobbiamo restare sul pezzo”. Il tecnico biancorosso ha poi rivolto un pensiero ai tifosi: “A loro non do consigli, è stato un anno brutto e ci sono sempre stati. Li ringraziamo per come ci hanno trattato nonostante la classifica. Chi è tifoso del Monza rimarrà sempre tifoso del Monza, a prescindere dalle categorie: è un momento particolare per questo club, che dopo anni di slancio deve adesso cambiare un pochino pelle, ma il Monza resta ancora un grande club”.

