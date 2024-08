Calcio: Nesta, tornare a S.Siro è una grande emozione

agenzia

Nuovo tecnico Monza, "l'obiettivo è ripetere l'anno scorso"

MILANO, 13 AGO – “È una grande emozione tornare in questo stadio dopo tanto tempo. Ringrazio il presidente Berlusconi che ci ha permesso di vivere quelle serate, grazie anche a voi: vi tengo nel cuore”. Lo ha detto il tecnico del Monza Alessandro Nesta, intervistato da Mediaset prima della sfida del Trofeo Berlusconi contro il Milan. “Ora alleno il Monza, i ricordi svaniscono e si battaglia: farò di tutto anche per battere anche il Milan. Finita la partita questo posto per me è speciale. Come avrei affrontato Morata (da giocatore)? Ce la giocavamo. È un giocatore forte, lo affrontavamo sicuro – ha proseguito -. L’obiettivo nostro è ripetere l’annata dell’anno scorso, la squadra ha fatto bene senza rischiare nulla”.

