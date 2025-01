Calcio: Neymar ufficializza il suo ritorno al Santos

agenzia

Il brasiliano posta un video sul canale X, "Sto per firmare"

ROMA, 30 GEN – Neymar ha annunciato il suo ritorno in Brasile nel Santos, il club che lo ha lanciato. “O Ney” ha rescisso il suo contratto con il club saudita dell’Al-Hilal per il quale ha giocato poco a causa di un lungo infortunio. “Sto per firmare per il Santos”, ha detto l’attaccante in un video rilanciato dal proprio profilo X.

