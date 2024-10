Calcio: Nicola, a Udine con disciplina per centrare la vittoria

agenzia

Cagliari in trasferta domani, la gara alle 18.30

CAGLIARI, 24 OTT – Cagliari domani a Udine – fischio di inzio 18.30 – per cercare di allungare la striscia positiva lunga tre partite. E per capire che storia vorrà scrivere in questo campionato. Soprattutto perché in questo momento la squadra di Nicola è più o meno a metà strada tra paradiso Europa e inferno zona retrocessione. Il tecnico recupera Obert, ma annuncia cambi anche in vista degli impegni ravvicinati all’orizzonte: martedì c’è già il Bologna. “I possibili cambiamenti valgono sia per quanto riguarda le strategie di gioco sia per decidere chi scende in campo – annuncia il mister in conferenza stampa senza sbilanciarsi – Asticella alta? Per me lo è sempre, bisogna sempre ambire a fare il meglio, l’asticella si alza puntando a salvarsi per la seconda stagione di fila, migliorandosi ogni giorno ad ogni allenamento, puntando a vincere contro l’Udinese dopo averlo fatto contro il Torino”. Attenti ai bianconeri: “Troveremo una squadra preparata molto bene, forte nell’impianto di gioco e con differenze rispetto all’interpretazione di gioco dello scorso anno – chiarisce Nicola – Non rinuncia mai ad attaccare, stando comunque attenta in difesa e ad avere equilibrio. Noi dovremo essere disciplinati nelle due fasi, ci sono le condizioni per esprimere le nostre qualità e dovremo essere bravi nello sfruttare le opportunità che saremo in grado di creare. Potrebbe essere una partita molto tattica dove farà la differenza chi sarà più ordinato”. I singoli: “Prati è cresciuto molto di condizione con la partita che ha fatto in Nazionale. Noi abbiamo bisogno di tutti e lui ha la nostra totale considerazione. Obert partirà con la squadra. Piccoli fa un lavoro che ormai fanno tutte le punte in Italia, si muove molto e lavora per la squadra. Quest’anno potrà anche superare il numero di gol che ha fatto nelle passate stagioni, ma il gol non è l’unica cosa che ci interessa da un attaccante. Deve avere spirito di sacrificio – spiega – e voglia di recuperare subito la palla come gli altri. Luvumbo deve crescere, è naturale per un ragazzo classe 2002. Ha caratteristiche che in squadra hanno in pochi. Sta giocando molto e la sua condizione fisica va gestita”. Il tecnico ribadisce il concetto: “Stiamo facendo i gol che prima non arrivavano. Se riusciamo a concedere meno e tramutare in gol quello che produciamo ovviamente arriveranno anche più punti. I dati dicono che il Cagliari ha sempre avuto gli stessi indici offensivi da inizio stagione: abbiamo sempre dimostrato di essere competitivi”.

