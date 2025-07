Calcio: Nicola, alla Cremonese per costruire qualcosa che duri

agenzia

Il tecnico: 'primo step desiderio matto di mantenere categoria'

MILANO, 14 LUG – “Ho scelto la Cremonese per costruire qualcosa che duri nel tempo. E il primo step deve essere il desiderio matto di mantenere la categoria”. Ha le idee chiare Davide Nicola, l’allenatore dalle salvezze impossibili – l’ultima con il Cagliari – scelto dai grigiorossi per la serie A. “Sappiamo che ci aspetta un campionato difficile, e che dovremo valutare diversi aspetti con il direttore e la proprietà. Bisogna lavorare con le idee, le esperienze passate e l’ambizione di migliorarsi ogni giorno dando fiducia alle persone con cui si condivide questo percorso. Questo è il segreto per salvarsi”. Il tecnico è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del vicepresidente del club, Maurizio Calcinoni, e del direttore sportivo, Simone Giacchetta. “Mercato? Per adesso ho chiesto di non smuovere nulla, perché in questi dieci giorni voglio incontrare i ragazzi che ho a disposizione per allenarli, conoscere le loro potenzialità e scoprire se c’è la possibilità di valorizzare giocatori che hanno fatto bene – dice Nicola a proposito del mercato -. Non c’è nessuna fretta da questo punto di vista, c’è attenzione e consapevolezza che per la Serie A dovremo completarci con calciatori motivati, consapevoli che arriveranno in un ambiente che deve creare una storia diversa in termini di consolidamento”.

