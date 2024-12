Calcio: Nicola, “Cagliari avrebbe meritato il+ pareggio”

agenzia

Sul gol di Cataldi: "Andava annullato per fuorigioco di Kouame"

FIRENZE, 08 DIC – In casa Cagliari c’è delusione per la sconfitta del Franchi, secondo l’allenatore Davide Nicola il gol di Cataldi era da annullare per un fuorigioco attivo e poi per la prestazione offerta contro la Fiorentina il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio: “Il nostro obiettivo non è solo offrire buone prestazioni, ma anche raccogliere punti. Per me c’era un fuorigioco attivo sul gol, ma accettiamo la decisione con serenità. La posizione di Kouame incideva, essendo sulla traiettoria, e per me il gol era da annullare – ha detto l’allenatore del Cagliari -. Se la regola resta questa, va rispettata; altre volte saranno altri a lamentarsi. Tuttavia, non abbiamo perso per questo episodio: dobbiamo migliorare nella qualità dell’ultimo passaggio e nella finalizzazione”. Poi, ancora: “Questa prestazione deve rafforzare la consapevolezza del nostro valore. Venire qui e disputare una gara come la nostra, limitando molto la Fiorentina senza rinunciare al nostro gioco, è un segnale positivo – ha sottolineato Nicola -. Nel secondo tempo siamo migliorati, inserendo giocatori con caratteristiche diverse, ma l’approccio è stato quello giusto. Meritavamo almeno un punto, e sfido chiunque a dire il contrario”.

