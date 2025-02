Calcio: Nicola, ‘col Parma uno scontro diretto importante’

agenzia

Tecnico Cagliari: 'lavoro e leggerezza per il percorso salvezza'

CAGLIARI, 08 FEB – Sfida salvezza per il Cagliari domani all’Unipol Domus contro il Parma. Le ultime raccomandazioni di Nicola alla squadra sono un mix: caricare i giocatori per una gara che potrebbe far volare il Cagliari a più quattro dalla terzultima. Ma anche alleggerire il peso di una gara psicologicamente molto pesante. “La salvezza è un obiettivo da raggiungere con fatica e difficoltà – ha detto l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia – da inseguire col lavoro e la leggerezza di chi sa di dare sempre il massimo. L’equilibrio e la fiducia nei propri mezzi fanno la differenza, l’errore può starci e va limitato, ma va vissuto con lucidità e senza ulteriore pressione”. Sarà difficile per tutte e due, pensa Nicola: “Tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo nostro sono sotto pressione e sicuramente è uno scontro diretto importante. Il Parma è una squadra che produce gioco, ma che può anche concedere qualcosa. Noi ci concentriamo su quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà, hanno cambiato qualcosa inserendo Djuric che conosco bene, e che dà un riferimento di peso e altezza là davanti”. Molta curiosità intorno al nuovo arrivato Coman: “Ama giocare a sinistra, ma può farlo anche a destra, come Luvumbo e Felici. Questo ci dà la possibilità di cambiare posizioni a partita in corso per avere ulteriori soluzioni, abbiamo elementi duttili in grado di determinare. Florinel ha giocato l’ultima partita l’8 dicembre ma si è sempre allenato, sta bene e deve solo integrarsi nel gruppo e in un nuovo tipo di calcio. Tutti devono avere l’ambizione di incidere, così si merita di essere impiegati maggiormente”. Luvumbo? “Si è allenato per la prima volta con il gruppo in settimana, verrà con noi per respirare di nuovo l’aria della partita, e magari potrà anche tornare utile, ma se si aggrega è perché riteniamo sia idoneo a entrare seppur per uno spezzone”.

