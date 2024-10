Calcio: Nicola, ‘l’espulsione ci ha condizionato’

agenzia

'L'Udinese ha sbagliato poco, è normale che sia finita così'

UDINE, 25 OTT – “L’espulsione di Makoumbou ha condizionato la possibilità di alzare il baricentro”. Per Davide Nicola, in conferenza stampa, il doppio cartellino giallo al suo giocatore è stato decisivo per le sorti della gara. “La squadra è rimasta disciplinata, abbiamo deciso di rischiare qualcosa di più nel finale. Peccato, perché il risultato non ci piace, ma questa partita è stata molto dignitosa e giocata con la voglia di fare bene”. Qualcosa da rimproverarsi? “Rifarei le stesse scelte. Il Cagliari non si è mai perso d’animo. I ragazzi hanno dato tanto. È stata una partita formativa, avevamo l’esigenza di migliorare nell’ultimo terzo di campo nostro. Questo ci ha fatto perdere un po’ le distanze. L’Udinese ha sbagliato poco” ha concluso.

