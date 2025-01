Calcio: Nicola, ‘Milan non sarà stanco, noi in campo con ardore’

agenzia

Tecnico Cagliari: 'concentrati possiamo fare bene con tutti'

CAGLIARI, 10 GEN – Cagliari senza Luvumbo e forse anche senza Mina per la sfida di domani a San Siro contro i rossoneri, freschi vincitori della Supercoppa. Nicola, però, ci vuol provare. “Giochiamo contro una squadra aggressiva, che sta verticalizzando anche molto meglio rispetto al passato – ha detto l’allenatore del Cagliari nella consueta conferenza stampa della vigilia -. La stanchezza? Sono squadre abituate a giocare ogni tre giorni. Non penso saranno stanchi, anzi, vincere aiuta a mantenere alto l’entusiasmo. Il Milan ha una rosa ricca e talentuosa, lotta per obiettivi diversi dai nostri. Dovremo essere abili e concentrati”. “Nel girone di ritorno l’ardore e la voglia di crederci devono guidarci sempre, a prescindere dall’avversario – ha aggiunto Nicola -. Più che mai, questo è il nostro obiettivo. A noi il compito di rimanere attaccati alla partita, con la consapevolezza che entrambe le fasi, di difesa e d’attacco, dovranno essere gestite con grande ardore. E poi quando riusciamo a mantenere la nostra identità per 100 minuti, penso che possiamo riuscire a fare bene con tutti”. Quasi certo l’esordio tra i pali del nuovo acquisto Elia Caprile: “Lo conosco bene – ha detto il mister che lo ha avuto a Empoli – è bravo tra i pali, ma anche con i piedi nell’impostazione del gioco. E poi va ad attaccare palloni vaganti in area: questo in certe situazioni ci può sicuramente dare una mano. Scuffet? Meritava una grossa squadra: penso sia andata via la migliore versione di un giocatore che conoscevo bene da tempo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA