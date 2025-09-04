Calcio, niente biglietti ai trapanesi per l’incontro con il Marsala

Tifoserie

Il provvedimento della prefettura adottato per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Trapani e di Erice in occasione dell’incontro di calcio ” Marsala 1912 – Accademia Trapani”, valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 7 settembre presso lo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala. Il provvedimento, si legge in una nota, è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità, per ragioni campanilistiche, tra i supporter del Trapani Calcio e del Marsala 1912.

