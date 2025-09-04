Sfoglia il giornale

Tifoserie

Calcio, niente biglietti ai trapanesi per l’incontro con il Marsala

Il provvedimento della prefettura adottato per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità

Di Redazione |

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Trapani e di Erice in occasione dell’incontro di calcio ” Marsala 1912 – Accademia Trapani”, valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 7 settembre presso lo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala. Il provvedimento, si legge in una nota, è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità, per ragioni campanilistiche, tra i supporter del Trapani Calcio e del Marsala 1912.

