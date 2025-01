Calcio: non supera le visite mediche, niente Lipsia per Okafor

agenzia

Giocatore del Milan non sarebbe disponibile in tempi brevi

ROMA, 14 GEN – Salta il trasferimento di Noah Okafor al Lipsia. Nelle ultime ore, secondo Sky Sport DE, il club tedesco ha bloccato l’affare: i risultati delle visite mediche effettuate dal calciatore svizzero del Milan hanno dimostrato che non avrebbe potuto essere a disposizione nell’immediato. Di conseguenza il Lipsia ha deciso di bloccare il trasferimento, con Okafor che tornerà a Milano. Arrivato a Milano dal Salisburgo nell’estate 2023, Okafor in questa stagione non ha trovato molto spazio con i rossoneri: 16 le presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ma solamente 6 da titolare. Un solo gol realizzato e due assist messi a referto per l’attaccante svizzero.

