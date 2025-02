Calcio: Nottingham a valanga, vince 7-0 contro il Brighton

agenzia

Continua la marcia del Liverpool capolita

ROMA, 01 FEB – Continua, imperterrita, la marcia del Liverpool capolista (che ha piegato 2-0 il Bournemouth). Schiacciante la vittoria del Nottingham per 7-0 contro il Brighton. Spera ancora il Southampton in coda: vittoria sull’Ipswich per 2-1. ll sabato di Premier League termina con la sconfitta dell’Aston Villa contro i Wolves. Appuntamento a domani con le altre partite del campionato inglese, tra cui la sfida tra Arsenal e Manchester City.

