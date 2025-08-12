Calcio: novità su Sky, torna dal 15 agosto la Ligue 1

agenzia

Dopo la Champions del Psg riflettori sul campionato francese

ROMA, 12 AGO – Dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint Germain, la Ligue 1 francese acquista interesse. Dal 15 agosto su Sky torna la Ligue 1 con la programmazione delle migliori due partite a turno. Un’offerta con una panoramica completa sui principali campionati internazionali che si unisce a quella della Premier League da venerdì 15 agosto con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night. Dal 22/08 al via anche la Bundesliga tedesca. Tutto questo aspettando la Champions League, che dal prossimo 16 settembre prenderà il via con quattro italiane in campo: prima però i play off dei preliminari in programma il 19/20 e 26/27 agosto. Ben 185 delle 203 partite della massima competizione europea saranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Grazie a Diretta Gol saranno trasmesse in esclusiva anche tutte le partite dell’Europa League dal 24 agosto e della Conference League dal 2 ottobre.

