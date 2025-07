Calcio: nuova maglia Atalanta, nel segno della tradizione

agenzia

Alternanza strisce nere e azzurre, home kit già disponibile

BERGAMO, 17 LUG – Tradizione rispettata per le maglie dell’Atanta per la stagione che si sta per aprire con l’alternanza delle strisce nere e azzurre, con quella nera al centro. Sul retro, la novità del pannello traspirante sotto il numero di maglia che cambia l’orientamento delle strisce. Il nuovo kit comprende pantaloncini e calzettoni neri, ciascuno caratterizzato da due fasce orizzontali che incorniciano la scritta “Dea” sul fronte e il logo New Balance sul retro. Sviluppata con la tecnologia NB Dry, la maglia è realizzata con tessuti che favoriscono la traspirazione presentando applicazioni termoadesive e pannelli laterali traspiranti per garantire comfort e vestibilità. L’home kit è già disponibile negli Atalanta store ufficiali.

