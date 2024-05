Calcio: Olanda; Psv Eindhoven campione per la 25/a volta

agenzia

Stagione super dei biancorossi, hanno perso solo una volta

EINDHOVEN, 05 MAG – Il PSV Eindhoven è campione d’Olanda per la 25/a volta nella sua storia. Ha avuto la certezza matematica del titolo dopo la vittoria per 4-2 di oggi sullo Sparta Rotterdam. Agli uomini del tecnico Peter Bosz, che hanno subito una sola sconfitta in Eredivisie in questa stagione, è bastato un solo punto per essere incoronati. A due partite dalla fine del campionato il PSV ha 87 punti, 12 in più del Feyenoord, secondo classificato, che deve ancora giocare questa sera contro il Pec Zwolle. Questa stagione è stata storica per i Rood-witten (i biancorossi) che hanno subito una sola sconfitta contro il Nec Nijmegen a marzo, pur segnando già 107 gol, una media di 3,3 gol a partita. Erano arrivati ;;secondi nelle tre stagioni precedenti. All’inizio della stagione, il PSV aveva ottenuto 17 vittorie consecutive, eguagliando il record di vittorie consecutive per la squadra allora guidata da Guus Hiddink, nel 1987-88. Il club neo-campione d’Olanda ha anche disputato una brillante fase a gironi della Champions League (in un gruppo difficile con Arsenal, Siviglia e Lens) prima di essere eliminato di misura agli ottavi dal Borussia Dortmund. Arrivato all’inizio della stagione, Peter Bosz ha vinto, all’età di 60 anni, il primo titolo nazionale della sua carriera da allenatore che lo ha visto in particolare sulle panchine di Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lione.

