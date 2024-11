Calcio: OM in crisi e De Zerbi avvisa, “Io il problema? Lascio”

agenzia

Il tecnico italiano furioso dopo il ko in casa con l'Auxerre

ROMA, 09 NOV – L’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia era iniziata con grandi aspettative ma il secondo ko casalingo in campionato con l’Auxerre (1-3) dopo quello con il Psg (0-3) sta infiammando l’ambiente. Il tecnico italiano è furioso ed invia un messaggio ai giocatori ed alla società: “Se sono io il problema, sono pronto a partire”, ha detto nella notte dopo la sconfitta al Velodrome. “Vengo dalla strada, sono diretto, non parlo per parlare. L’ho detto a Medhi Benatia (consulente sportivo, ndr) e a Pablo Longoria (presidente dell’OM): se sono io il problema, sono pronto ad andare. Lascio i soldi e restituisco il mio contratto”. “È l’allenatore giusto. I giocatori devono dare le risposte”, ha detto risposto un membro della direzione del club. “Sono venuto a Marsiglia per il Velodrome, per giocare al Velodrome. Non riesco a far sì che i giocatori diano qui quello che vedo in allenamento e fuori. Quindi è colpa mia, è responsabilità mia”, ha proseguito De Zerbi. Intervistato pochi minuti dopo in zona mista, il capitano marsigliese Leonardo Balerdi ha difeso l’allenatore. “Il problema è il coach? No, non è lui. Siamo noi giocatori che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Lui si impegna e dà il cuore, noi dobbiamo mettere più per girare la pagina”, ha detto il difensore argentino.

