Calcio: Openda ‘Juve-Inter grande sfida, felice di esordire’

agenzia

Nuovo attaccante, 'Bremer? Non era mia intenzione fargli male'

TORINO, 11 SET – “Sabato contro l’Inter sarà una grande partita, mi aspetto una gara intensa e dura: è una sfida importante, siamo pronti e sono felice di fare il mio esordio in una partita così”: il nuovo attaccante della Juventus, Lois Openda, si presenta dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium. “Mi piace essere un numero 9, svario su tutto il fronte d’attacco – dice sulle sue caratteristiche – ma sono pronto a fare ciò che mi chiederà il mister: sono a completa disposizione del tecnico e delle necessità della squadra”. E sull’infortunio di Bremer: “Non era mia intenzione fargli male – risponde Openda sull’episodio che risale a Lipsia-Juve del 2 ottobre scorso, quando il bianconero si fece male al ginocchio in un’azione proprio con il nuovo attaccante della Juve – e avremo il tempo per parlarne ancora: è un grande calciatore e una fantastica persona”.

