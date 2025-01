Calcio: Palladino, abbiamo perso un’occasione

agenzia

Lavorare per tornare a fare quello che facevamo un mese fa

MONZA, 13 GEN – “C’è poco da dire: non abbiamo fatto una buona prestazione. C’è tanto da lavorare per tornare a fare quello che facevamo un mese fa. Non bisogna buttarsi giù ora, né esaltarci quando abbiamo fatto le otto vittorie. Conosco una sola strada che è quella del lavoro, dobbiamo ritrovare gli automatismi”: così Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Monza. “Sono i dettagli che in questo momento fanno la differenza. Ma dobbiamo fare i complimenti al Monza per lo spirito e il coraggio che ha messo in campo: la vittoria è stata meritata. Dispiace perdere perché per noi era importante sfruttare i pareggi delle altre squadre, abbiamo perso un’occasione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA