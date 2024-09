Calcio: Palladino attende la Lazio, Gudmundsson è pronto

agenzia

Il tecnico viola: 'Non vediamo l'ora di vedere Albert in campo'

FIRENZE, 21 SET – ”Gudmundsson è pronto per essere convocato, siamo tutti felici e non vediamo l’ora di vederlo in campo”. Lo ha detto Raffaele Palladino parlando dell’attaccante islandese che per la prima volta, da inizio stagione, sarà a disposizione della Fiorentina per la partita di domani al Franchi contro la Lazio.”In questa settimana Albert è rientrato in gruppo, ha risposto e ha lavorato bene considerando che arriva da un periodo di inattività per via di qualche problema fisico, ora però sembra tutto superato” – ha aggiunto il tecnico viola che deciderà solo all’ultimo momento se inserirlo dal primo minuto o a gara in corso.

