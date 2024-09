Calcio: Palladino, ‘Reazione ok. Pausa arriva al momento giusto’

agenzia

Nesta deluso: "Dovevamo vincere, abbiamo smesso di giocare"

FIRENZE, 01 SET – “I primi venti minuti sono stati positivi, siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Quando abbiamo preso il primo gol, però, la squadra ha cambiato atteggiamento e questo non deve mai accadere. Devo lavorare su questo aspetto. Sul 2-0 potevamo crollare ma mi è piaciuta la reazione, lo spirito di squadra che è stata brava a recuperare. Peccato che il gol del pareggio è arrivato nel recupero perché la squadra voleva vincere”. Così Raffaele Palladino al termine della partita pareggiata con il Monza, sua ex squadra. Nelle prime cinque partite ufficiali della stagione, tre in campionato e due in Conference League, sono arrivati altrettanti pareggi ma alla ripresa del campionato doppo le sosta per la nazionale Palladino è convinto che sarà una Fiorentina nuova, diversa: “La pausa arriva nel momento giusto e c’è da lavorare. Abbiamo iniziato la stagione con una rosa e oggi è un’altra. Gli ultimi sono arrivati venerdì, la squadra si deve conoscere e da martedì sono convinto che tutto cambierà – ha detto l’allenatore della Fiorentina -. Sul mercato sono contento perché credo di avere una squadra di grande qualità, adesso c’è solo da lavorare. Dove vogliamo arrivare? Non facciamo paragoni con gli anni passati. Ci vuole tempo e pazienza. Puntiamo a fare bene, faremo grandi cose ma non so dove può arrivare”. “Agli arbitri ho detto di non far scherzi perché se mi avessero annullato un altro gol ci sarebbe stato da preoccuparsi (ride, ndr). Però era importante dare un colpo alla partita, non ci siamo riusciti e c’è tanto da lavorare. Era meglio uscire con una vittoria”. Così il Moise Kean. “Avevo bisogno di questo ambiente. Sono stato fortunato nel trovare compagni e un mister così, ora sta a me dimostrare che mi merito la loro fiducia”. Robin Gosens ricambia la fiducia di Palladino con un gol che ha poi permesso alla Fiorentina di pareggiare: “E’ una bellissima sensazione. Sono qui per aiutare la squadra ma volevo vincere, quindi sono contento ma era meglio la vittoria – ha detto il neo-giocatore viola -. Cosa ha chiesto Palladino? Di fare le cose che sono abituato a fare. Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi che lavorano in maniera simile”. Rammarico in casa Monza: “Nel primo tempo potevamo fare meglio in fase offensiva tenendo meglio la palla. In tre azioni abbiamo fatto due gol e un palo – ha detto l’allenatore Alessandro Nesta -. Nel secondo tempo invece abbiamo proprio smesso. Non so perché abbiamo mollato, ma sicuramente bisogna avere più coraggio. Vero che abbiamo preso gol su due calci piazzati, però bisogna tenere palla di più sennò ti chiudono e prima o poi il gol lo prendi. La partita di Maldini? Daniel ha intenzioni da livello altissimo. Deve solo imparare a stare nella partita per più tempo”. E ancora : “Sulla prestazione non sono soddisfatto, oggi dovevamo vincere – ha sottolineato Nesta -. La colpa è mia, ma insieme dobbiamo trovare una soluzione. Si può anche perdere, ma bisogna avere più personalità”.

