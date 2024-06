Calcio: Palladino, si rinforza l’ipotesi Fiorentina

agenzia

Tecnico avvistato in Toscana, in Brianza ipotesi Nesta o Baroni

MONZA, 01 GIU – Accelerata sulla possibilità che Raffaele Palladino possa diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L’allenatore che ha guidato il Monza nelle ultime due stagioni di Serie A, coincise con salvezze ottenute in largo anticipo, già nelle scorse settimane era stato accostato al club gigliato per il prossimo futuro. Nella serata di ieri, come riportano alcune testate online toscane, è stato avvistato a Firenze. La Fiorentina, reduce dalla finale di Conference League persa contro l’Olympiacos, è intanto destinata a separarsi dall’allenatore Vincenzo Italiano. A Monza, per il dopo Palladino, i nomi che si fanno sono quelli di Alessandro Nesta, Marco Baroni, Alessio Dionisi e Andrea Pirlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA